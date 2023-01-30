Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık.

Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim. Portekiz ile eğitim alanında da iş birliğimiz güçlü. 2014'ten bu yana 800'den fazla öğrenci Türkiye'ye geldi. Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Ankara Üniversitesi, Boğaziçi ve Yaşar Üniversitelerinde Portekizce eğitim veriliyor. Turist sayısı da arttı, Kovid öncesi dönemini yakalamış bulunmaktayız.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

Finlandiya tarafından açıklamalar geldi, Savunma Sanayiinde olumlu gelişmeler oldu. PKK iltisaklıları kastetmiyorum. Onların kendi içerisinde de farklı siyasetçiler var. Biz NATO'nun gelişmesine karşı değiliz. Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı. Sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu ülkeyi ayrı ayrı değerlendirmek doğru olacak. Cumhurbaşkanımız Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Bu iki ülke arasında ayrım yapmak değildir, NATO'da bir boşluk oluşturmak da değildir. Adil olmamız gerekiyor. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız buna vurgu yapmıştır.

Cravinho'nun açıklamalarından satır başları:

Siyasi alanda, ekonomik alanda ve aynı zamanda kültürel, eğitim alanlarında iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bugün çok somut bir şekilde ekonomik alanda daha ne gibi iş birliklerinde bulunabiliriz bunu konuşacağız. Portekiz her zaman Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın ilişkileri desteklemiş durumda.