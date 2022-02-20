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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında görüş alışverişinde bulundu.

20.02.2022 - 21:29 |
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid'e teşekkür etmiştir" denildi.

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