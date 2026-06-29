665'inci Kırkpınar'a davet: Edirne'de davul zurna ekibi sokaklara çıktı

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12 yaşından beri mesleği severek sürdüren ekip şefi Fahrettin Zurnacı ise her yıl olduğu gibi Edirne'yi ve Kırkpınar'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Zurnacı, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla posta posta çalmaya devam edeceklerini ifade etti. 40 kişilik davul-zurna ekibiyle birlikte çarşıyı dolaşmaya başladıklarını belirten Zurnacı, esnafa davet yaptıklarını dile getirdi.