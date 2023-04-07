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Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07.04.2023 - 19:04 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’a hava saldırılarını kınadıklarını bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nu, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını söylediği, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi. (DHA)

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