Bakan Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Botchwey ile görüştü

Gana ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti;

Bugün mevkidaşımın da ifade ettiği gibi son derece verimli toplantılarımız oldu. Bu toplantılarda ikili ve çok taraflı işbirliğimizi genişletme konusunda farklı fırsatları değerlendirdik. Siyasi anlamda görüşmeleri düzenli olarak devam ettirmeye karar verdik. Yine aynı şekilde parlamentolar arası ilişkilerimizin nasıl güçlendirilebileceği konusunda görüşmelerde bulunduk. Bu çerçevede Gana parlamentosunda bir dostluk grubunun kurulmasıyla ilgili olarak çalışacağız. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 560 milyon dolar civarında seyretti. Bunu 1 milyar dolara en kısa sürede çıkarabileceğimizi düşünüyoruz, böyle bir potansiyel var. Birlikte çalışırsak bunu gerçekleştirebiliriz. Bunun için ekonomik ve ticaret ilişkilerimizin temellerini güçlendirmemiz lazım. Özellikle de çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşviki, ortak ekonomik ve ticaret komisyonu kurulması gibi araçların geliştirilmesi ve tamamlanması gerekiyor.

Türk firmalarının Gana'da önemli bir yerleri var ancak bugünkü görüşmelerimizde Türk firmalarının burada ortak yatırımlarını arttırabilmesi için teşvik edilmeye devam edilmesi konusunda fikir birliğine vardık.

Gana'daki eğitim faaliyetlerine Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarıyla devam edildiğini belirten Çavuşoğlu, Ganalı öğrencilere burs verme ve burs sayısını arttırma çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu savunma sanayi ve askeri düzeyde ilişkilerin ele alındığını ifade ederek Gana'ya terörizmle mücadele ve sınır güvenliği konusunda çalışmalarına destek verebileceğimizi ifade etti. Özellikle Afrika'nın bu bölgesinde ülkelerin terörizmle mücadele konusunda giderek güneye doğru artan bir akım gösterdiğini biliyoruz dedi.