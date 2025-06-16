Baykar ve Leonardo yeni kurulan ortak girişim LBA Systems’i Paris Air Show’da duyurdu

Paris Air Show’a katılan Baykar ve Leonardo, insansız teknoloji geliştirecek ortak girişimlerinin kurulduğunu açıkladı. İki şirket Mart ayının başında Roma’da bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

YENİ ORTAK GİRİŞİM: LBA SYSTEMS



LBA Systems adını taşıyan yeni şirkette Baykar ve Leonardo yarı yarıya ortak olacak. Girişimin hukuki ve operasyonel merkezi İtalya’da bulunacak. İki şirketin güçlü endüstriyel sinerjisinden beslenen LBA Systems, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımına odaklanacak.

“KÜRESEL ÖNCÜLÜĞÜ GÜÇLENDİRECEK STRATEJİK ADIM”



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeni ortak girişime ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Baykar olarak havacılık ve uzay alanlarının geleceğinin cesur fikirlere ve sınırları aşan yeniliklere bağlı olduğuna daima inandık. Dünyanın lider İHA geliştiricisi ve ihracatçısı olarak bu inancımızı sahada gerçeğe dönüştürdük. C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar ve İstihbarat) sistemlerinde dünya çapında uzmanlığa ve bizimle uyumlu havacılık kabiliyetlerine sahip Leonardo ile kurduğumuz bu ortaklık, yalnızca bir iş birliği değil geleceği şekillendirecek gelişmelerin katalizörü olacaktır.

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Birlikte sadece akıllı ve göreve hazır değil aynı zamanda ahlaki temeller ile birlikte çalışabilirlik ilkesine dayalı yeni nesil insansız sistemler inşa ediyoruz. Giderek karmaşıklaşan bir dünyada bu ittifak geleceğin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ destekli küresel güvenliğin tesisinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu ortaklık Baykar’ın uluslararası iş birliklerini derinleştirme ve yüksek etkili otonom savunma teknolojileri alanındaki küresel öncülüğünü daha da güçlendirme hedefini yansıtan uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır.”

“İNSANSIZ TEKNOLOJİLERDE KİLİT OYUNCU”



Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ise şöyle konuştu: “Bugün insansız teknolojiler alanında kilit bir oyuncu oluşturacak yeni bir uluslararası stratejik ittifaka imza atıyoruz. Savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmada teknolojik iş birliğinin güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyoruz. Leonardo’nun sertifikasyon ve entegre çok boyutlu teknolojiler konusundaki deneyiminin, Baykar’ın dünya çapındaki insansız platformlarıyla entegre edilmesi yalnızca Avrupa’da değil küresel ölçekte de fırsatları değerlendirme açısından gerçekten anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Endüstriyel planımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyor ve Leonardo’yu küresel güvenlikte önemli bir aktör haline getirme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarlara açılmaya odaklanıyoruz.”

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STRATEJİK GÖREV DAĞILIMI



İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ilgili tüm segmentlerini kapsayan geniş ürün yelpazesine sahip olan Baykar, bu iş birliğinde gelişmiş insansız platformların tasarımına ve geliştirilmesine odaklanacak. Leonardo ise ileri teknoloji elektronik sistemler ile faydalı yükleri tedarik edecek, insanlı-insansız platform iş birliği (MUM-T) ve sürü kabiliyetlerini hayata geçirecek. Ayrıca kalifikasyon ile sertifikasyon faaliyetlerini de yürütecek.

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HEDEF: AVRUPA VE ULUSLARARASI PAZARLAR



Ortak Girişim’in çalışmalarıyla birlikte Baykar ve Leonardo, Avrupa ve uluslararası pazarlardaki fırsatları birlikte değerlendirmeyi hedefliyor. İki şirket ayrıca iş birliğini daha da ileriye taşıyacak yeni alanları araştırmak üzere de mutabakata vardı. Bu potansiyel iş birlikleri tarafların mevcut platformlarını kapsayan ticari ortaklıklardan çok boyutlu dijital ekosistemler içinde geliştirilecek ortak projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İTALYA’DAKİ TEKNOLOJİ VE AR-GE ÜSLERİ

Projeye dahil olan Leonardo tesisleri arasında, insansız sistemler sektörünün mükemmeliyet merkezi Ronchi dei Legionari, mühendislik ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütüleceği Torino, entegre çok boyutlu teknolojilerin geliştirileceği Roma Tiburtina ve gelişmiş kompozit malzemelerin üretimi için Grottaglie yer alacak.