Bakanlar deprem bölgesinde! Bozdağ açıkladı, deprem fırsatçılarına ağır cezalar geliyor

Enkaz kaldırma çalışmalarını yıkılan binalarda tamamladık. Vefat edenlerle ilgili kimliklendirme tamamen tamamlanmış oldu. Diyarbakır'da vefat edenlerden kimliklendirilmeyen kalmadı. Vefat edenlere tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi amacıyla tüm çalışmalar yürütülüyor. Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere binalardaki delil tespit işlemleri devam ediyor. Aksi yöndeki beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. 7 bin 598 bilirkişi incelemesi yapıldı. 184 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 71 kişi hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu burada ifade ediyorum.

Deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Yağma konusuna gelince vaka sayısı sadece 4'tü. Tutuklama sayısı da 4'tür. Adli veriler yağma konusundaki algı operasyonunun gerçeği göstermediğini yansıtmaktadır. Dolandırıcılıktan 7 kişi tutuklandı.

Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Yıkılan binalarda delil tespit işlemi büyük oranda tamamlandı. 642 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı. Hırsızlıktan 179, yğmadan 4 kişi tutuklandı.

İSİAS OTEL SORUŞTURMASI

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Isias Otel'de KKTC'den gelen 35 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ersin Tatar, aradı ve benden adli konularda bilgi aldı. Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur.

Bakan Soylu: Diyarbakırımıza hem bütün depremde etkilenen 11 vilayetimize geçmiş olsun ve başsağlkığı dileklerimi iletiyorum. Yerkürenin en büyük depremlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır.

Bu kadar insanı etkileyeneni dünyada da bir çok afetle karşı karşıya kalındığını görmedik. Milyonlarca ton enkaz... Hatay'ın Antakya'sında hesap yaptık. Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak.

26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var. Devlet olarak da millet olarak da STK'lar olarak da bu afete karşı direndik ve bugün 20. günündeyiz. Bir taraftan arama-kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Diğer taraftan enkaz çalışmalarımız başladı.

Her tarafa en kısa süre içinde gidildi. Bu arada güvenlik sağlandı. Münferit olayların dışında toplumu etkileyecek herhangi bir güvenlik zaafiyeti 1 dakika bile yaşamış değiliz. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız el birliğiyle de büyük bir sorumlulukla burada deprem bölgesinde çalışmaya devam etmiştir.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Büyük depremden istifade etmek isteyenler olabilir. Örneğin bunu söylemem gerekir. Fahiş kira artışları deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyor. 'Kiracıyım oturuyorum, sen çıkacaksın.' İnsanlara ikinci bir deprem yaşatmanın, afeti yaşatmanın gereği yok. Böyle bir şeyi istemek kiracıdan doğru bir yaklaşım değildir, fahiş kira artışları doğru bir şey değildir, kiracıyı çıkarmak doğru bir şey değildir. Zor durumdan istifade etmek isteyene izin vermeyeceğiz.

Şehirlerin yeni yerlerinin yapılması planlanmasında adımlar atılıyor.

"'ASKER ÇIKMADI' İDDİASI ASILSIZ"

Bir konu başından beri spekülatif eidlmektedir. Deprem sabahı askerin çıkılmasına müsaade edilmedi. Milli Savunma Bakanımız da ben de buna defalarca cevap verdik. Askerimiz ve polisimiz ilk andan itibaren teyakkuzdaydı.