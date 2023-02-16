Bakan Bozdağ: Sadece müteahhitler değil ilgili herkes soruşturuluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada Diyarbakır'da bir bina hariç arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

Diyarbakır ilimizde 1 bina hariç yıkılanların tamamındaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bir binada ise çalışmaların sonuna gelinmiştir. Bugüne kadar enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan 397'si vefat etmiştir. 902 yaralı çıkılmştır. Halen hastamelerimizde 39 kişi tedavi edilmektedir. Bugüne kadar deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan her bir insanımızın barınma ihtiyacını karşılamak için geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor. Diyarbakır merkezde önemli bir bölüm binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM NE?

Binaların denetimlerinde sorumluluğu olanların tespiti, defin işlemlerinin büyük bir titizlikle sürdürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz bölgeye çok sayıda gönüllü savcı görevlendirmiştir. Adli Tıp Kurumumuz da görevlendirmeyi gönüllüler üzerinden yapmaktadır.

Binaların müteahhitleri, belediyedeki mesuller, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olanlar ayrımı olmaksızın soruşturulmaktadır. Sadece müteahhitler değil ilgili herkes soruşturuluyor. Bütün bu sorumlulara dair savcılıklarımız tarafından resen soruşturmalar başlatıldı. Deliller titizlikle toplanıyor. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen her türlü iddia da titizlikle değerlendiriliyor. Sorumlular yargı önünde hesap verecek. Adalet terazisinde tartılacaklar.

54 KİŞİ TUTUKLANDI, 245 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bunların zaman aldığını herkesin bilmesi lazım. Kimle sorumlu kimler kusurlu bunların tespiti zaman alacaktır. Deprem soruşturmaları için özel ekipler kuruldu. Bugüne kadar 245 kişi hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişi sayısı 7.

"DELİLLER TOPLANMADAN HİÇBİR ENKAZ KALDIRILMAMAKTADIR"

Delillerin toplanması da dahil adli işlemlerin gecikmemesi için 478 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 600 bilirkişi de sahada. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca deliller enkaz kaldırma çalışmalarına engel olmadan alınmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin delil karartmaya gücü yetmez. Bir aksama, savsama söz konusu değildir. Aksini iddia eden bunun delilini ortaya koymalıdır. Her bir bina ile ilgisi olan, eksikliği tespit edilenler, kusurlarının derecesine göre yargı önünde hesap verecek. Burada savcılarımız, yargı görevlilerimiz büyük bir çaba içinde çalışıyor. Bunun aksini iddia eden provokatörleri Allah'a havale ediyorum.

Yağma var haberlerini şöyle ifade etmek gerekir: Yağma yok ancak yalan çok. Bu aziz milletimizi lekeleyen bir şey. Bundan sonra da hırsızlık ve yağma iddialarıyla ilgili her türlü ihbar titizlikle değerlendirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü suça karşı önleyici tedbir alınmıştır.