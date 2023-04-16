Bakan Bozdağ açıkladı: Personel alımı sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ben halk adamıyım, halkla beraber siyaset yapan biriyim. Benim anketim o. İnsanlarımızın verdikleri tepkilere bakarım. Bu tepkilerde olumlu değişimi de olumsuz değişimi de görürsünüz. Vatandaş seçimle ilgili kararını vermiş, çok net, seçim ilk turda bitecek. Seçim birinci turda bitecek, katılım yüksek olacak, kararsızlar da ülkenin menfaatine bakıyor. Kararsız seçmen her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyunu verdi. Herkesin tutumu da değişecek, yaklaşımı da başka olacak. Vatandaş geleceğine bakıyor, umutlarını kim koruyacak ona bakıyor. Kim Türkiye'yi bir adım daha ileri götürür, ona bakıyor.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ: HANGİ SÖZLER VERİLDİYSE KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

Sayın Kılıçdaroğlu gitti TBMM’de görüştü. Partiye gitme cesareti gösteremedi. Görüşmelerde ahitleşmelerin olduğu anlaşılıyor. Sırrı Sakık da açıkla diyor. HDP’liler de konuştuklarının ipuçlarını veriyor. Dürüst siyasetin gereği olarak verdiğiniz sözleri açıklıyor. HDP’lilerin sözlerine bakılırsa Öcalan’ın özgürlük dönemi. Yerel yönetimler özerklik şartı konusunda taahhütte mi bulundular. Yeşil Sol Parti Diyaneti kaldıracağız diyor. Hangi sözler verildiyse kamuoyuna açıklanmalı. Devlet eşkıyalık yapmaz, devlet hukuk ile hareket eder. Nasıl hukuku çiğneyeceklerini şimdiden açıklıyorlar.

7 YARDIMCILI YÖNETİM TARTIŞMASI

Dünyanın hiçbir yerinde yedi başkan yardımcılı bir cumhurbaşkanı yok. Yetkiye kime veriyor vatandaş, cumhurbaşkanına. Yürütme yetkisi devredilemez, ortaklık olamaz. Cumhurbaşkanı yardımcısının icrai görevi yok. Sistemi anlamış değiller. 8 tane liderli aile yönetilebilir mi, ülke yönetimi olabilir mi? Bu ülke koalisyonlarla çok bedel ödedi. Geçmişte de gördük, ‘şu olmazsa ben çekiliyorum. Bunların vadettikleri yönetilebilir ülke değil. Anayasayı ihlal ederek ülkeyi yönetmeyi vaat ediyorlar. Bu ülke bedel ödetmeye izin vermeyecek. Bunları bir araya getiren cumhurbaşkanımıza duydukları öfke. İnsanlarımızın refahını yükseltmek için bir araya gelmiş değiller.

BEYANNAMEDE ‘YENİ ANAYASA’ VURGUSU

Anayasada en köklü reformları biz yaptık. Yeni anayasa uzlaşma zemini olmadığı için başaramadık.

ADALET BAKANLIĞINA 22 BİN 120 PERSONEL ALINACAK

18 bin 500 olarak açıklamıştım. Şimdi sayıyı güncelledik, 22 bin 120 personel için yazımızı cumhurbaşkanımıza yolladık. Önümüzdeki hafta hangi ilde kaç personel alınacağını açıklayacağız.