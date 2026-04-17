Bakan Bayraktar: Krizler ve politikalarımız, enerji piyasamızı dirençli hale getirdi

Bakan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu’na iştirak etti. Forum marjında düzenlenen "Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik" başlıklı panelde bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki vizyonunu paylaştı.

Enerji Piyasamız Oldukça Dirençli

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin Türkiye’ye etkilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, “Bu kriz Türkiye'yi etkiledi, çok da derinden etkiledi ama ben şuna inanıyorum; bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli. ‘Neden piyasalarınız dirençli?’ diye soracak olursanız, iki tane şeyden bahsetmek isterim; Her şeyden önce Türkiye dirençli çünkü bizim daha geçmiş dönemde yaşadığımız krizler var. Son 6-7 yıldır iklim krizini, daha sonrasında pandemiyi yaşadık. Tedarik zincirinde birtakım belirsizlikler yaşandı, emtia fiyatları dalgalandı. Tarife krizleri, mevcut savaşlar, çatışmalar, Rusya ile Ukrayna arasında, daha sonrasında İran ve Ortadoğu’da yaşananlar... Bunların hepsi aslında Türkiye'yi çok dirençli hale getirdi çünkü bizler krizle mücadele etmeye oldukça alışkınız. İkinci bir yanıtı da şu olur: Türkiye'de geliştirmiş olduğumuz politikalar, ortaya koymuş olduğumuz vizyon, bizleri bu tür krizlerle mücadele etmek konusunda gerçekten çok daha dirençli hale getirdi. Son 25 yıldır Türkiye'deki enerji piyasaları büyük bir dönüşümden geçti. Enerji sektöründe birçok alanda piyasa yapısı değişti. Aynı zamanda bizler kendi piyasalarımızı özel yatırımlara, özel girişimlere açtık. Bu anlamda bir dönüşüm yaşadık. Onun da ötesinde enerji alanında bölgesel olarak birçok iş birlikleri gerçekleştirdik ve enerjide çok büyük altyapılar inşa ettik. Çeşitlendirmeyi enerji stratejimizin tam da kalbine yerleştirdik ve çok başarılı bir şekilde birçok proje yürüttük; hem Azerbaycan'la hem de Türkiye'nin etrafındaki komşu ülkelerle. Bu sayede uzun vadeli enerji ihtiyacımızın hepsini karşılamayı başardık.” dedi.

Akıllı Enerji Dönüşümü

Bakan Bayraktar hem Türkiye'de hem bölgede hem de dünyada yeni bir enerji mimarisine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Enerji dönüşümünün engellenemez olduğuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Burada, akıllı enerji dönüşümünden bahsetmeliyiz. Akıllı enerji dönüşümü, herhangi bir kriz anında müdahale edilebilir olmalı. ‘Müdahale edilebilir dönüşüm’ dediğimiz zaman, şunu aklımızda tutmalıyız: mevcut gelişmelere ve gelecekte olacak gelişmelere adapte olabilecek bir dönüşüm olması lazım.” dedi.

Altyapıların Kullanımını Artırabiliriz

Türkiye’nin yeni enerji mimarisine önemli katkılar sunabileceğine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Mevcut altyapılarımızın tamamını kullanabilmeliyiz. Şu anda yüzde 60-70'ini kullanabiliyoruz. Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden çok yüksek miktarda doğal gaz var ve çok küçük yatırımlarla mevcut altyapının kullanımını artırabiliriz” dedi. Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın kapasitesinin genişletilebileceğine ve Basra’ya kadar gidebileceğine de vurgu yaptı. Şu anda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'la birlikte Yeşil Koridor projesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Bu akışın farklı yönlere doğru da gerçekleştirilmesi gerekiyor; kuzeye, güneye, doğuya ve batıya.” açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, “İlk ya da son kez bu alanda bir krizle karşılaşmıyoruz, enerji kriziyle karşılaşmıyoruz. Önümüzdeki yıllarda farklı enerji krizleriyle karşılaşmaya da devam edeceğiz. Tüm bu krizlerden derslerimizi almalı ve yapmamız gerekenleri yapmalıyız.” diye konuştu.

Enerjide İddialı Hedefler

Her gün karşılaşılan sınamaların çözümünde yenilenebilir enerjinin kilit bir rol oynadığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Karbon emisyonlarını azaltmak ve enerji arz güvenliğini artırmak için, depolama sistemleriyle de desteklenmiş yenilenebilir enerji, asıl kahramanımız olacak ve biz de bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda Türkiye olarak enerji planlarımızı güncelliyoruz. Muhtemelen bu yıl içinde 2035 ve belki de 2040 yılları için çok daha iddialı hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı açıkladık. Bu kapsamda kamu ve özel sektör olarak enerji verimliliği alanına büyük bir yatırım yapacağız. Binalardan tarıma, ulaşımdan sanayiye kadar ekonomimizin her alanında enerji verimliliği açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyoruz.” diye konuştu. Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin de Türkiye’nin enerjide dönüşüm hikâyesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.