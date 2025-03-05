Bakan Bayraktar Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattı açılışında konuştu: Sonraki projemiz Nahcivan'a elektrik götürmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraklar, Iğdır-Nahçivan doğal gaz boru hattı açılışında konuştu. Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanı bugün Türkiye-Azebaycan kardeşliğinin önemli sembolü Iğdır-Nahçıvan boru hattını açıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan liderliğinde dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelerine devam ediliyor.

"BİR SONRAKİ PROJEMİZ IĞDIR'DAN NAHCİVAN'A ELEKTRİK HATTI OLACAK"

Türkiye Azerbaycan ile birlikte dünyanın arz güvenliği için önemli bir görev ifa ediyor. İnşallah Nahçıvan halkının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanacak.

Gönül bağları enerji bağları daha da güçleniyor. Bir sonraki projemiz Iğdır'dan Nahcivan'a elektrik hattı olacak.