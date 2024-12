Bakan Bak'tan Dünya Gönüllüler Günü mesajı: Sevgimizle dünyayı kuşatacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde özel bir etkinlik düzenlendi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz, Safa Koçoğlu ve Enes Eminoğlu ile yaklaşık bin 700 gönüllü genç katıldı.

“Gönüllülüğün Evrensel Gücü” temasıyla düzenlenen etkinlikte, “Gönüllülük İyi Niyet Beyanı” ilan edildi.

Törende konuşan Bakan Bak, gençleri görünce enerjilerinin yükseldiğini aktararak, “Dünya Gönüllüler Günü'nde iyilik ve sevgiyle yoğrulmuş gönüllülerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, güçlü bir aileyiz. İçimizdeki sevgi ışığını, sevginin gücünü yansıtmak için hep beraber gönüllü olacağız. Bu toprakların insanlarının DNA'sında olan şefkati, vicdanı tüm dünyaya yaymak istiyoruz.” dedi.

Bakanlık bünyesindeki çalışmalara dikkati çeken Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak içimizde damla hareketi, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimizle pek çok güzel işi yapıyoruz. Amacımız mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Gençlerimizin içindeki sevgiyi, heyecanı ortaya çıkarmak. Biz, bu toprakların çocukları olarak her zaman etrafımızdakilere, bizi bekleyenlere koşarak gitmişiz. Böyle bir ülkeyiz, böyle bir ülkenin gençleriyiz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bu gücü hep birlikte ortaya çıkarmamız gerek. Gün gelecek bunu çevre, mazlumlar, hayvanlar, coğrafyamızın güçlü olması, teknoloji için yapacağız. Kızılay, Yeşilay, yardım, merhamet deyince bu coğrafyanın insanları her zaman ayağa kalkar, 'Biz varız, gönüllüyüz' der. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin için ortaya koyduğu performansı görüyoruz. Gün geliyor BM kürsüsünden 'Dünya beşten büyüktür.' diyor. Gün geliyor, 'Çocuklar öldürülürken sessiz kalamayız. Sadece çocuklar uyurken sessiz kalırız.' diyor. İşte böyle bir milletiz. Ülkemize gelen göçmenlere kucağını açan bir milletiz. Sosyal uyum, acil eylemler, deprem, yardım için bu millet her zaman gençleriyle, halkıyla ayağa kalkmıştır ve 'Biz Türk'üz, beklenen insanlarız.' der. O nedenle biz bu ışığı yakmak, ateşi körüklemek ve içimizdeki sevgiyi tüm dünyaya yansıtmak istiyoruz.”

Haberin Devamı

“Her zaman mazlumun yanında olacağız. Sevgimizle dünyayı kuşatacağız”

Haberin Devamı

Bakan Bak, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayarak, “Filistin ile ilgili boykot lazımsa o gücümüzü de göstermeliyiz. Aliye İzzet Begoviç'in de dediği gibi 'Bir toplum savaşı ölünce değil düşmana benzeyince kaybeder.', asla emperyalistlere, siyonistlere benzemeyeceğiz. Biz güçlü Türk milletiyiz. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Sevgimizle dünyayı kuşatacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir gençlik istiyoruz. Amacımız, Gönüllülük İyi Niyet Beyanı ile coşkumuzu ve heyecanımızı tüm ülkeye yaymak. Pek çok projede STK'lerle hareket ederek, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, KYK'daki gençlerimizle bu ateşi yakacağız, gönüllülüğü ayağa kaldıracağız ve güçlendireceğiz. Bunun için herkesten destek bekliyoruz. Her gencimiz içimizdeki iyilik ateşini yakacak. Bu ülke her zaman olduğu gibi dünyada mazlumların yanında, kimsesizlerin kimsesi olan, onların sesini haykıran Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edecek. Tüm dünyaya,

Haberin Devamı

'Filistin için nehirden denize kadar özgürlük.' diyeceğiz. Bu davayı her zaman savunacağız. Asla yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Gönüllülük hareketiyle Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Bak, “Ülkemizi ve milletimizi seviyoruz. Ülkemizin en büyük kaynağı olan gençlerle hem teknolojide hem sevgide hem gönüllülükte olacağız. Hep birlikte bu ülkeyi yükseğe kaldıracağız. Hep birlikte gönüllülük hareketini dalga dalga, damla damla büyüteceğiz. Nehirden denize akacağız. Vatanını ve ülkesini seven, ülkesi için çalışan, mazlumları seven, içindeki sevgiyi dünyaya akıtan bir gençlik istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Organizasyonda ayrıca gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "Filistin'den Dünyaya: Gönüllülüğün Evrensel İzleri" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

“Gönüllülük İyi Niyet Beyanı"

Etkinlikle ilan edilen "Gönüllülük İyi Niyet Beyanı"nda şu ifadeler kullanıldı:

“Gönüllülük, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, aktif vatandaşlığı teşvik eden ve sosyal refaha katkı sağlayan önemli bir değerdir! Ülkemizin köklü gönüllülük birikiminden yararlanarak bu kültürü toplumun tüm kesimlerine yaymayı, gönüllülük çalışmalarını, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma süreçlerine dahil ederek, sürdürülebilir bir katılımcılık modeli oluşturmayı, fırsat eşitliği, kaynaklara erişim ve toplumsal adalet hedeflerine ulaşmada gönüllülüğü etkin bir araç olarak kullanmayı, bireyselleşme ve yalnızlaşma gibi modern dünyanın sorunlarına karşı gönüllülük aracılığıyla aidiyet ve birlik duygusunu pekiştirmeyi, güçlü bir toplum oluşturmak için gönüllülük temelli işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmeyi, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında eşgüdümlü gönüllülük çalışmalarını artırmayı, gönüllülüğün bireysel ve toplumsal kazanımlarını daha geniş kitlelere anlatmayı ve farkındalık oluşturmayı, insanların gönüllülük yoluyla bir araya gelmesi ve bilgi, yetenek ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bizler, bu ilkeler doğrultusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme kararlılığında olduğumuzu taahhüt ediyoruz.