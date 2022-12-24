Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: NATO’nun artık dur demesinin zamanı geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda konuşma yaptı. Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hudutlarımız bugüne kadar en yoğun ve etkili şekilde korunmaktadır. 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

'TSK, KİMYASAL SİLAH KULLANDI' İDDİALARINA YALANLAMA

İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSK'nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSK'ya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Türkler ve Kürtler kardeştir, kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık teminatıdır bayrak içi omuz omuza mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızdır. YPG/PYD, adları ne olursa olsun ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz.

Pençe Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın, EYP imha edilmiştir. Yıl içinde Kandil, Sincar, Mahmur dahil olmak üzere operasyonlar düzenlemiştir. Hangi ine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar icra edilmiştir. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. TSK, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordudur. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör örgütlerine karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına dönmüştür.

YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ TACİZLERİ

Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı tahriklere, hukuk tanımaz tutumuna devam etmektedir. Yunanistan planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklerimize bildirmemize rağmen son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız gerekli karşılığı vermiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanista'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıkça göstermektedir. NATO'nun bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir. Yunanistan tarihten ders almalı, tutumunu değiştirmeli.

Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.