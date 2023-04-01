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Bakan Akar'dan Danimarka'daki skandal olaya sert tepki

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırı hakkında konuşan Bakan Akar, "Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz." dedi.

01.04.2023 - 10:02 |
Bakan Akar'dan Danimarka'daki skandal olaya sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin, "Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz" dedi.

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