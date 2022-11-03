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GündemBakan Akar 'sona yaklaştık' dedi ve ekledi: Zap'ı temizleyip sınıra kilit atacağız
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Bakan Akar 'sona yaklaştık' dedi ve ekledi: Zap'ı temizleyip sınıra kilit atacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" dedi.

03.11.2022 - 10:55 |
Bakan Akar 'sona yaklaştık' dedi ve ekledi: Zap'ı temizleyip sınıra kilit atacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattındaki harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu’na katılan birliklerin komutanları ile video konferans ile görüştü.

Bakan Akar, “Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik tarafından 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi" dedi.

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"PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA SONA YAKLAŞTIK"

Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Akar, Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" diye konuştu.

Bakan Akar sona yaklaştık dedi ve ekledi: Zapı temizleyip sınıra kilit atacağız

"TAŞINAN TAHIL MİKTARI 9,7 MİLYON TONU GEÇTİ"

Tahıl koridorunun yeniden açılması konusuna da değinen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti. 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.”

 

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