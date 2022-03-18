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Bakan Akar açıkladı: 3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı" dedi.

18.03.2022 - 01:13 | | DHA/İHA
Bakan Akar açıkladı: 3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif

Komutanların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akar, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR 33 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar ayrıca "24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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