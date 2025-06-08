Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak elektrik akımına kapılan ve tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP lideri Bahçeli, Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.