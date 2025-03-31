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Baharın müjdecisi leylekler, karla kaplı Ardahan'a gelmeye başladı

31.03.2025 - 13:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Baharın müjdecisi leylekler, karla kaplı Ardahan'a gelmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

Ülkede kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen ilçede, havalar ısınmaya başladı.

Kısmen karla kaplı ilçeye gelmeye başlayan baharın müjdecisi leylekler, elektrik direklerine ve çatılara yuvalarını yaptı.

Leyleklerin gelişi, yöre halkını da sevindirdi.

Yaz boyunca bölgede konaklayacak leylekler, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

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