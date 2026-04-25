Bahar gelecek derken hava sıcaklığı eksiye düştü, sobayı yeniden kurdular

25.04.2026 - 12:57

Kaynak: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

Ardahan'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Birçok ilçede termometreler eksi dereceyi görürken, Ardahanlılar nisan ayında da soba yakmaya devam etti.

En düşük hava sıcaklığı Damal'da eksi 6,6, Göle'de eksi 4,8, Hanak'ta eksi 3,7, Ardahan merkezde eksi 3,8, Posof'ta eksi 2,7, Çıldır'da eksi 5,2 derece olarak ölçüldü. Kasımda başlayan soğuk havalarla birlikte yakılan sobalar, nisan ayında da sönmedi. Evlerin yanı sıra işletmelerde de soba yakılmaya devam ediyor.

Kentte çay ocağı işletmecisi Erkan Akbulak, ısınmak için soba yakmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bu sene kış geç geldi ama çökmüş, geç bitti. Onuncu ayda kış geldi, halen daha karın, kışın altındayız. Soba yakmazsak durulması mümkün değil. Müşteriler gelmez çay satamayız" dedi.

