Bahar geldi çiçekler açtı derken kar sürpriz yaptı

Yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

ADANA

Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağış Adana'nın yüksek rakımlı bölgelerinde ara ara etkili oluyor. Kozan ilçesinin Göller yaylası çevresinde kar, Kuytucak ve Doğanalanı Mahallelerin ise dolu yağışı etkili oldu. Tufanbeyli ilçesi sınırlarında bazı bölgelerde ise kar yağdı.

Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kuzey ilçelerinde bölgesel gök gürültülü yağışların aralıkla etkili olması beklendiği bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da geçen hafta mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, dün itibariyle yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatleri itibariyle de kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteorolojinin soğuk hava tahmininde bulunduğu Kastamonu'da, İhsangazi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde lapa lapa kar yağdı. Sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye düştüğü il merkezinde de kar yağışı kısa süreli etkili oldu. İl merkezindeki yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

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MERSİN

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'in bin 500 rakımlarında kar olarak etkili oldu. Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden denize 30 kilometre uzaklıktaki Tozlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde lapa lapa kar yağmaya başladı. Kar yağışı kısa sürede Torosların eteği başta olmak üzere çevreyi beyaza bürüdü. Mart ayında lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar da şaşırdı.

BALIKESİR

Balıkesir ve çevresinde günler öncesinden uyarısı yapılan soğuk hava dalgası, 18 Mart akşamı itibarıyla etkisini gösterdi. Bandırma ve Erdek ilçelerinde şiddetli fırtına ile birlikte soğuk hava giriş yaparken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Geçtiğimiz hafta 28 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, aniden düşerek gündüz saatlerinde 7 dereceye, gece ise 4 dereceye kadar geriledi. Özellikle Erdek Kapıdağ Yarımadası ve Karadağ bölgesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. 24 Mart’a kadar devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunurken, vatandaşların ve çiftçilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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KARABÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Safranbolu-Bartın karayolu Ahmetusta mevkii ile Eflani ilçesi kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Karabük'ün 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de yağan karla birlikte beyaza büründü.

ERZURUM

Yapılan uyarıda, Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yetkililer kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunarak, "Rüzgarın, bölge genelinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

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KOCAELİ

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kartepe Kuzuyayla mevkiinde şiddetini artıran yağış, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kartepe'nin yüksek kesimlerinde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kuzuyayla bölgesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Şiddetini arttıran yağış ekipleri de harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

MUĞLA

Meteorolojinin soğuk hava uyarısının ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde kar yağışı başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Göktepe mevkisinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. Bahar mevsimi ile beyaz çiçeklerine kavuşan ağaçlar, kar yağışı ile bir daha beyaza büründü.

Baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Uzun yıllardır mart ayında kar görmeyen Muğla'da vatandaşlar, yağışın en az bir hafta sürmesi gerektiğini belirtti. Yaz aylarında susuzluk yaşanmaması için bu yağışların büyük önem taşıdığına dikkat çeken bölge halkı, kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için 19-24 Mart tarihleri arasında hava sıcaklığının ani düşüş yaşanacağını ve geceleri sıfır derecenin altına düşeceğini belirterek don uyarısında bulunmuştu.

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KARAMAN

Ağaçların çiçek açtığı Karaman’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günler öncesinde yapılan kar yağışı tahmini bugün sabah saatlerinde gerçeğe dönüştü. Günün erken saatlerinde soğuk havanın ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve parklar adeta beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Vatandaşlar ise kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

ÇORUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sıcaklık düşüşü tahmininde bulunduğu Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. İl merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı ile yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürüdü. Sabah saatleri itibarıyla kar yağışı etkisini yitirirken, soğuk havanın hafta boyunca il genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ARDAHAN

Ardahan’ın Posof ilçesi bir kez daha karlı buluştu ve beyaza büründü.

Ramazan Ayının başlamasıyla tamamen güneşli bir hava yaşanan Posof’ta tekrar kar yağmaya başladı. 18 günlük güneşli hava dolayısıyla karlar da erimeye başlayan ilçede bazı araziler yeşillenmeye başlamıştı. Posof bir kez daha karla beyazlaştı.

SAMSUN

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hava sıcaklarının yaklaşık 25 derece birden düşmesiyle birlikte, kırsal kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ülke genelinde geçen haftaya göre hava sıcaklıklarının 30 dereceden 5 dereceye kadar düşmesiyle, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünden Samsun da nasibini aldı. Çarşamba ilçesine bağlı kırsal kesimlerde bulunan mahalleler günler sonra tekrar beyaz örtünün esiri altında kaldı.

ÇANKIRI

Çankırı'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının düşmesiyle adeta kış geri döndü. Ilgaz ilçesinde gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek rakımlı kesimlerde ara ara devam eden kar, ilçe merkezini de beyaza bürüdü.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, Kırşehir genelinde köy yollarının ve Ankara-Kayseri bağlantı yolunun ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Mucur ilçesinde ise kar nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

KÜTAHYA

Kütahya'da aralıklarla yağan kar sonrası, meyve bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründü.

Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Çiçek açan badem ağaçlarının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

KONYA

Konya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı şehirlerarası kara yollarında yer yer tipi şeklinde etkili olurken, polis ekipleri de tedbirlerini aldı. Saat 09.40 itibariyle Konya Afyonkarahisar Kara yolu kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle il merkezinden Sarayönü yol ayrımına kadar karayolları ekiplerinin gerekli çalışmaları yapması için tüm araçlara trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Konya şehir merkezi çıkışında tedbir alarak araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol saat 10.15 itibariyle ulaşıma açıldı.

DENİZLİ

Denizli’de Mart ayında son 68 yılın sıcaklık rekorun kırılmasının ardından, 15 derece birden soğuyan havayla birlikte kent güne kar yağışıyla uyandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle erken çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine düşen kar, renkli görüntüler oluşturdu.



Mart ayını mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla karşılayan Denizli’de, 31 dereceyle son 68 yılın rekorunu kırılmasının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Denizli'de, sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı noktalar beyaza büründü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Uzun süredir devam eden sıcakların ardından düşen kar, başta üreticiler olmak üzere susuzluk endişesi yaşayan vatandaşları sevindirdi. Uzun süre sonra düşen karı fırsat bilenler, kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde yağışlı bir havanın hakim olması ve bazı kesimlerde kar yağışı görülmesinin beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Eskişehir çevrelerinde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Eskişehir çevrelerinde hafif şekilde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ile 6 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvette ve saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, zaman zaman saatte 50 ile 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

SAKARYA

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yağış sonrasında kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Gece saatlerinde de etkisini artıran yağış sonrasında ilçenin Dikmen, Aksu, Göksu, Kurtuluş, Yeni Yayla, Güney ve Kadife Kale mahalleleri de beyaza büründü. Etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

YOZGAT

Yozgat’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan vatandaşların yardımına emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri koştu.

Hava sıcaklıklarının bir önceki hafta 25 dereceyi aşması ile adeta yaz havasına giren vatandaşlar, aniden bastıran kış şartlarına hazırlıksız yakalandı. Yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal kesimlerde yolların kapanmasıyla birlikte birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşların imdadına emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de devreye girerken, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bölgelere tahliye edilirken, çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

AKSARAY

Aksaray’da hava sıcaklığı dünden bugüne 20 derece düşerek 0 derece olurken, şehre kış adeta yeniden geldi. Ekecik Dağı ve köyleri, Hasan Dağı bölgesi gibi yüksek kesimlere kar yağarken, çevredeki köyler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapanırken, Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkililerinin önceden uyardığı kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Ekecik Dağı ve çevresindeki köy yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin azalması konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.