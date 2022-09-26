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Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa attığı olaya ilişkin cep telefonuyla görüntü çekip sosyal medyadan paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı.

26.09.2022 - 01:17 | | İHA
Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Bağcılar’da Ali S.’nin annesi Hava S.’yi öldürüp kafasını kestikten sonra balkondan sokağa attığı anları cep telefonu ile çeken ve bu görüntüleri sosyal medya ve yazılı basınla paylaşan S.A. (19), N.A.(37), G.K.(47) isimli şahıslar, görüntülerin ilk çekildiği adreste tespit edilip gözaltına alındı.
"Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı