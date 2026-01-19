Bağcılar'da kar bastırdı: Ambulansa yolu çekici açtı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.01.2026 - 12:28
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da devam eden kar yağışı Bağcılar'da yolları çıkılmaz hale getirdi. Kapanan ara sokağı çekiciyle açıp, mahsur kalan ambulansın çıkmasına yardım ettiler.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ara sokaklar kapandı. Bağcılar'da ise bir sokağa hasta almak için giren ambulans çıkamadı. Bu sırada sokakta bulunan bir çekicinin şoförü aracın üzerindeki rampayı indirerek yolu açtı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti

