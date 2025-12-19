Bağcılar'da iki çocuk yerde buldukları altın dolu keseyi sahibine teslim etti

Olay, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Durumu çevredeki esnafa bildiren çocuklar kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Bunun üzerine altınları bulan 2 çocuk ve yanlarındaki esnaf altınları kuyumcuya teslim etti.

ALTINLARI BULAN ÇOCUKLARA ÖDÜL

Yolda yürürken içi altın dolu keseyi bulan çocukların altınları kuyumcuya teslim etmelerinin ardından altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi. Çocukların ve yanlarındaki kişinin kuyumcuya gelerek altınları teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.