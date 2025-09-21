Bağ bozumu sonrası pekmez telaşı! Eski yöntemlerle üretiliyor

Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kozoluğu mezrasında üzüm bağlarından toplanan kabarcık üzümleri, köylüler tarafından sıkıldıktan sonra büyük kazanlarda odun ateşiyle kaynatılıyor. Saatler süren kaynatma işleminin ardından koyulaşan üzüm suyu pekmeze dönüşüyor. Ekinözü'nün Yeniköy ve çevre mahallelerinde sürdürülen pekmez yapımı, kış mevsiminde ailelerin ihtiyacını karşılarken, geleneklerin de yaşatılmasını sağlıyor. Bölge halkı, doğal ve katkısız şekilde hazırlanan pekmezin şifa kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Bölgede yaşayan Gazi Koyun, pekmez yapımının köyde yüzyıllardır sürdüğünü belirterek, "Bağ bozumunun ardından bütün köylüler üzümünü toplar, pekmezini yapar. Biz bu işi atalarımızdan böyle gördük. Hem soframız için hem de çocuklarımıza doğal bir gıda bırakmak için uğraşıyoruz. Kış mevsiminde sağlıklı besin pekmezi tüketiyoruz" dedi.