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Babasına şaka amaçlı yaptı! Şimdi Kahramanmaraşlı kadın parasını buradan kazanıyor

Her şey çay tiryakisi babasına şaka yapmasıyla başladı. Tasarımı büyük ilgili gördü, şimdi geçimini buradan sağlıyor. İşte Feyza Çayır'ın hikayesi...

08.01.2025 - 12:16 | | İHA
Babasına şaka amaçlı yaptı! Şimdi Kahramanmaraşlı kadın parasını buradan kazanıyor

Kahramanmaraş'ta hediyelik ürünler satan bir esnafın, babasına şaka amaçlı yaptığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu.

Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda kendine ait yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.

Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor. Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce 'burada çay bardağınızı unutmuşsunuz' diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar hediyelik olarak alıyorlar bu şekilde sipariş veriyorlar. Ve şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadesini kullandı.

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