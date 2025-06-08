Baba Vanga'dan tüyler ürperten 2025 tahmini ve astrologların korkusu

Vangeliya Pandeva Gushterova, namıdiğer Baba Vanga, 1911'de doğdu ve 1996'da vefat etti. Görme yetisini kaybettikten sonra, geleceği görme yeteneği kazandığına inanıldı.

Kehanetleri, doğal afetlerden siyasi olaylara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Takipçileri, onun kehanetlerinin yüzde 85 oranında doğru çıktığını iddia ediyor. Vanga'nın öngörüleri genellikle sembolik ve şifreli olsa da, tarihteki önemli olaylarla ilişkilendiriliyor.

BABA VANGA'NIN ÖNGÖRDÜĞÜ OLAYLAR

Baba Vanga'nın kehanetleri, modern tarihin dönüm noktalarını öngördüğü için dikkat çekiyor. İşte onun en ünlü kehanetlerinden bazıları:

11 Eylül Saldırıları (2001): Vanga'nın 1989’da söylediği iddia edilen sözler ürpertici bir şekilde 11 Eylül saldırılarını anımsatıyor: "Korku, korku! Amerikalı kardeşler çelik kuşlar tarafından vurulacak ve kan akacak." Bu, Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçaklarla ilişkilendirildi.

DEAŞ'ın Yükselişi: Vanga, "aşırılıkçıların" Ortadoğu'yu kasıp kavuracağını ve küresel bir tehdit oluşturacağını öngörmüştü. Bu, DEAŞ'ın 2010'lu yıllarda ortaya çıkmasıyla bağdaştırıldı.

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Barack Obama'nın Başkanlığı: Vanga, ABD'nin 44. başkanının Afrika kökenli olacağını söylemişti. Barack Obama'nın 2008'de seçilmesi, bu kehanetin gerçekleşmesi olarak görülüyor. Ayrıca, onun döneminde ekonomik kriz yaşanacağını da doğru bir şekilde öngördüğü belirtiliyor.

Kursk Denizaltı Felaketi (2000): Vanga, "Kursk suyun altında kalacak ve dünya gözyaşı dökecek" demişti. 2000 yılında Rus denizaltısı Kursk'un batması, bu kehaneti doğrulayan bir olay olarak kabul ediliyor.

HAZİRAN 2025 KEHANETİ VE ASTROLOJİ

Times of India'nın haberine göre Haziran ayı başında gerçekleşen önemli bir astrolojik olay da endişeleri artırıyor: Savaş, saldırganlık ve huzursuzlukla ilişkilendirilen Mars gezegeni, ateş grubunun lider burcu Aslan'a girdi. Bu hizalanma, astrologları ve inananları alarma geçirmiş durumda.

GÖKYÜZÜNDEN KARMAŞA SİNYALİ Mİ?

Hint astrolojisinde Mars, çatışma, öfke ve kargaşa üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Mars'ın, liderlik, gurur ve güç ile özdeşleşen Aslan burcuna geçmesiyle, astrologlar küresel ölçekte baskınlık ve otorite mücadelesinde bir artış bekliyor. Bu değişim, özellikle güçlü liderler tarafından yönetilen ülkeler arasında güç mücadelelerini körükleyebilir.

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BABA VANGANIN 2025 VE SONRASI İÇİN KEHANETLERİ

Baba Vanga'nın 2025 ve sonrası için yaptığı kehanetler, hem umut hem de korku barındırıyor. İşte onun en çarpıcı öngörülerinden bazıları:

Avrupa'da Büyük Bir Savaş: Vanga, 2025'te Avrupa’da büyük bir çatışma yaşanacağını ve bu savaşın küresel bir krize yol açabileceğini söylemişti. Bu kehanet, mevcut jeopolitik gerilimlerle ilişkilendiriliyor ve birçok kişiyi endişelendiriyor.

Yapay Zekanın Yükselişi: Vanga, makinelerin insanlardan daha zeki hale geleceğini ve bu durumun hem teknolojik ilerlemelere hem de etik sorunlara yol açacağını öngörmüştü. Günümüzde yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler, bu kehaneti akla getiriyor.

Uzaylılarla Temas: Vanga'nın en dikkat çekici kehanetlerinden biri, insanlığın 2025’te uzaylılarla iletişim kuracağı iddiası. Bu temasın dostane mi yoksa tehditkar mı olacağı ise belirsiz.

Doğal Afetlerin Artışı: Vanga, 2025'te iklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetlenerek büyük çaplı doğal afetlere yol açacağını söylemişti. Bu, seller, kasırgalar ve orman yangınlarının daha sık görüleceği anlamına gelebilir.

Tıbbi Devrim: Olumlu bir öngörü olarak, Vanga 2025'te kanser gibi hastalıkların tedavisinde çığır açan buluşlar olacağını iddia etmişti. Bu, tıp dünyasında umut verici bir gelişme olarak görülüyor.

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TEK GEZEGEN, İKİ MEDENİYET

Balkanların Nostradamus'u olarak anılan Baba Vanga, 2025 sonrası dönem için özellikle rahatsız edici bir öngörüde bulunmuştu. Kehanetine göre insanlık, iki çok farklı uygarlığa ayrılacak: biri tamamen teknolojiye gömülmüş, diğeri ise ruhsal farkındalıkla yoğrulmuş bir yolda ilerleyen.