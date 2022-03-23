Azez'e YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırlan, Halep'in Azez bölgesine, öğleden sonra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgesinden havan saldırısı düzenledi. İlçe merkezindeki sokağa düşerek, infilak eden havan mermisi parçalarının isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.