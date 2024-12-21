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Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.12.2024 - 07:31 |
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.

Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

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