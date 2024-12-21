Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21.12.2024 - 07:31 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.