Azerbaycan’ın SU-25 uçakları Türkiye tarafından modernize edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının katkılarıyla Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve TUSAŞ A.Ş. ana yükleniciliğinde yürütülecek olan SU-25 Modernizasyon Projesi için sözleşme imzalandı. 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te düzenlenen törenle imzalanan sözleşme ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk menşeili güdümlü mühimmat silah sistemlerinin entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. İki ülke devlet başkanları tarafından yakinen takip edilen proje çerçevesinde Türk savunma sanayiinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması hedefleniyor.