Ayten Öztürk kimdir? Neden öldürüldü? Yazar Ayten Öztürk'ün hayatı ve eserleri...

Türk edebiyatının sevilen kalemlerinden yazar Ayten Öztürk, geçtiğimiz dönemde bayram ziyareti için gittiği Kırklareli'nde uğradığı trajik saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Acı haberin ardından edebiyat dünyası yasa boğulurken, internet kullanıcıları "Ayten Öztürk kimdir?", "Ayten Öztürk neden öldü?" ve "Ayten Öztürk kitapları nelerdir?" sorularının yanıtını aramaya devam ediyor.

İşte deneme ve kurgu türündeki eserleriyle tanınan yazar Ayten Öztürk'ün hayatı, edebi kariyeri ve ölümüne dair merak edilen tüm detaylar...

Yazar Ayten Öztürk Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

İstanbul'da yaşayan ve edebi çalışmalarını burada sürdüren Ayten Öztürk, deneme, kurgu ve roman türünde kaleme aldığı eserlerle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmış bir Türk yazardır. Yaşamı boyunca insan ilişkilerini, sevgiyi, hüznü ve toplumsal temaları derinlemesine işleyen Öztürk, vefat ettiğinde 52 yaşındaydı.

Ayten Öztürk Kitapları: En Çok Okunan Eserleri Hangileri?

Samimi dili ve duygusal anlatımıyla okurlarının kalbine dokunan Ayten Öztürk, arkasında edebiyat dünyasına kazandırılmış birçok önemli eser bıraktı. Yazarın en çok aranan ve okunan kitapları şunlardır:

Canımın Ağrı'sı (En popüler deneme kitaplarından biri)

Kısacık Aşkın Büyük Esareti

Gözlerimde Yağmur, Kalbimde Sen Varsın

Göçtürk

Kayıp Haritanın Peşinde

Yazar Ayten Öztürk Neden Öldü? (Ölüm Nedeni ve Olayın Detayları)

Ayten Öztürk, Kurban Bayramı ziyareti için Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyündeki ailesinin yanına gittiği sırada korkunç bir cinayete kurban gitti.

Köy evinin bahçesinde annesi ve teyzesiyle birlikte oturan yazar, aile üyeleri arasında çıkan miras anlaşmazlığı tartışmasının ortasında kaldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, yeğeni B.S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan talihsiz yazar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası ormanlık alana kaçan cinayet zanlısı yeğen, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.