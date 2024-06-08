AYT kaç dk, AYT saat kaçta bitiyor? 2024 Alan Yeterlilik Testi

YKS oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplam 3 oturumdan oluşan bir sınav olan YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Adaylar daha sonraki oturumlara isteğe bağlı şekilde katılım sağlayabilir.

TYT'YE GİREMEYENLER AYT'YE GİREBİLİR Mİ?

TYT'ye girmeyen adaylar AYT sınavına giremez. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterli olsa da AYT sınavıyla yerleşecek olan adayların TYT puanının da olması gerekiyor.

YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar (AYT ve YDT) ise isteğe bağlıdır. Ancak TYT sınavına girmeyen adaylar, diğer oturumlara katılsalar da puanları hesaplanmaz.

AYT KAÇ DK, AYT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.