Ayşe Berris Ekinci kimdir? Dışişleri Bakanı yardımcısı Ayşe Berris Ekinci kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Ayşe Berris Ekinci kimdir?

Ayşe Berris Ekinci, eğitim hayatına 1982-1985 yıllarında Marsilya'da bulunan Dame de Sion Lisesi'nde başladı. Ardından, 1985-1987 yılları arasında Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini 1987-1990 yılları arasında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayarak akademik kariyerine adım attı. Daha sonra, 1991-1992 yıllarında finans alanında yüksek lisans eğitimini Boston College'da tamamladı.



Kariyerine Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde başlayan Ekinci, 1992-1994 yıllarında bu alandaki çalışmalarına devam etti. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomatik kariyerine adım attı. Bu süre zarfında, 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı olarak görev aldı. Sonrasında, 2010-2011 yıllarında Marsilya Başkonsolosu olarak atanarak yurt dışında görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında ise Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

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