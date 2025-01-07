Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!

Diyarbakır’da, esnaf M.E.O., 2022 yılında sosyal medya üzerine tanıştığı Y.A. isimli kadınla sevgili oldu. 6 aylık birlikteliğin ardından Y.A.’nın daha önce evlenip boşandığını öğrenen M.E.O., aracında kendisiyle konuşmak istedi.

TACİZ İDDİASI İSPATLANAMADI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada çıkan tartışmada Y.A., M.E.O.’nun kendisini darp ve taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. M.E.O. darp nedeniyle adli para cezasına çarptırılırken, taciz iddiası ise ispatlanamadı.

'TACİZCİ' DİYE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bunun üzerine Y.A., M.E.O’nun fotoğrafını ‘Tacizci’ yazarak farklı isimlerde açtığı sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamasının hikaye kısmında paylaştı. M.E.O., paylaştığı görüntüleri arkadaşı E.Y.’nin telefonuna da gönderen Y.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.