AYM iptal etmişti! Kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara yeni şartlar getiriliyor

AK Parti kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, kadın evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam etmek istiyorsa bazı şartlar getirilmesi planlanıyor.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), evlenen kadının bekârlık soyadını, ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabilmesine olanak tanıyan Medeni Kanun hükmünü geçen yıl ‘eşitlik ilkesine aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. AYM, kadının evlendikten sonra da bekârlık soyadını kullanmaya devam etmesinin yolunu açan iptal hükmü konusunda Meclis’e yeni düzenleme yapması için 9 aylık süre vermişti. Ancak bu süre 28 Ocak 2024’te doldu. Bu süre boyunca AK Parti, düzenlemeyi yeniden gündemine alarak 9. Yargı Paketi’ne koydu ama düzenleme AYM’nin iptal kararı doğrultusunda yapılmadı.

ŞARTA BAĞLANACAK

9. Yargı Paketi yeni yasama yılında Genel Kurul’da görüşülecek. Soyadı maddesinin ise tekrar AYM’den dönmemesi için formül aranıyor. Medeni Kanun’daki “Kadın evlenmekle erkeğin soyadını alır” düzenlemesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi planlanmıyor. Ancak, sanatçı, siyasetçi ya da toplum önünde tanınan ya da bilinen bir kadın “Ben kamuoyunda bu isim ve soyadımla tanınıyorum” diyerek sadece kendi soyadını kullanabilecek.

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847 KADIN BEKÂRLIK SOYADINI KULLANIYOR

Evlendikten sonra kendi soyadını kullanmaya devam eden 847 kişinin olduğu, hem kendinin hem de eşinin soyadını kullanan kadınların sayısının ise 918 bin olduğu belirlendi. AK Parti kurmayları düzenlemeyle ilgili şunları aktardı:

“Kadınlar genel olarak eşinin soyadını kullanmak istiyor. Bunun da arka planına baktığımızda, çocuğunu ve ailesini önemsiyor. Farklı soyadlarında olmasını istemiyorlar. Ancak yine de biz “Kadın evlenmekle erkeğin soyadını alır. Ancak tercihli kademeler yapalım” diyeceğiz. Böyle olursa böyle olur gibi bazı özel tercihli alanlar yapalım istiyoruz. Yani, kendi soyadını kullanabilir ancak bu şartta olursa diye bir formül arıyoruz. 847 kişi kendi soyadını kullanmak istemiş ama neden istemiş? Bunu niye önemsemiş? Sanatçı, siyasetçi, kamuoyunda bilinen kişiler mi? Önemli bir figür mü? İstisna getireceğimiz için bu şekilde kullanmasına izin verebileceğiz. Boşandığı erkeğin soyadını da kullanmaya devam edebiliyor.”

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