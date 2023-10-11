GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam dehşete düşüren o anları anlattı: Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım
ABONE OL

Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam dehşete düşüren o anları anlattı: Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım

Merada hayvanları için ot toplarken ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam yaşadıklarını anlattı. Artvin’in Şavşat ilçesi Cevizli köyünde ayının saldırdığı yaşlı adam 5 gündür hastanede tedavi görüyor. Yaşananları anlatan 82 yaşındaki Mustafa Bilen, saldırı sırasında ayının dilini tutarak zaman kazandığını komşularının ardından yetişerek ayıyı öldürdüğünü söyledi.

11.10.2023 - 16:59 | | ARTVİN (İHA)
Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam dehşete düşüren o anları anlattı: Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım

Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizli köyünde 7 Ekim Cumartesi günü yaşanan olayda, merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen ayının saldırısına uğramıştı. Mustafa Bilen’in feryadını duyan komşuları ayıyı tüfekle vurarak yaşlı adamı, ayıdan kurtarmayı başarmıştı.

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gitmek isteyen depremzede aileden fahiş fiyat alan taksici için istenen ceza belli oldu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKahramanmaraş'tan Kayseri'ye gitmek isteyen depremzede aileden fahiş fiyat alan taksici için istenen ceza belli oldu!Haberi Görüntüle

“Ayının ağzına elimi soktum dilini tuttum bu şekilde zaman kazandım”

5 gündür tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde yaşadığı o korku dolu anları anlatan Mustafa Bilen, “Ben ayıyı fark etmedim, o beni görünce bağırdı ve dereye atladı suya düştü. Daha sonra sudan çıktı, benim üzerime geldi. Önce ayağımdan tuttu.

Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam dehşete düşüren o anları anlattı: Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım

Daha sonra kollarımdan ve farklı bölgelerime diş ve pençelerini batırdı. Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım. Bu şekilde zaman kazandım. Daha sonra bağırmaya başladım 'Kurtarın' diye seslenmeme komşularım yetişti.

Yürek yakan fotoğraf! Bebeğine son kez dokundu, 6 kişiye can verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYürek yakan fotoğraf! Bebeğine son kez dokundu, 6 kişiye can verdiHaberi Görüntüle

'Amca geldik' dediklerin duydum. Ayı üzerimdeydi komşum iki kez ateş etti öldü ayı. Yaklaşık yarım saat sürdü boğuşmamız. Tekmeyle ittim üstümden düşürdüm yere. Köyde ayı var. Özellikle ormana yakın mahallelerde çok var. Bu aralar ceviz yemeye geliyorlar" dedi.

Haberin Devamı
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, lapa lapa yağacak, günlerce devam edecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, lapa lapa yağacak, günlerce devam edecekHaberi Görüntüle

“Babam tecrübesi sayesiyle kurtuldu”

Ayı saldırısına uğrayan Mustafa Bilen’in oğlu Önder Bilen ise “Bu ayılar son zamanlarda neden bu kadar saldırgan oldu. Ormanlarda yiyecek mi bulamıyorlar. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Orada benim yeğenim de olabilirdi. Babam tecrübesiyle kurtulmuş. Çocuk ya da kadın olsa kendini kurtarma şansı yok. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Eskiden ayılar vardı. Ayı bizi gördüğü zaman kaçardı insanlara dokunmazlardı. Bu hayvanlarda bir sıkıntı var araştırılması istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail sazanları karaya vurdu! Nereden nasıl geldiği bilinmiyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İsrail sazanları karaya vurdu! Nereden nasıl geldiği bilinmiyorHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

MASAK nedir? MASAK’ın açılımı ve görevi nedir, Masak ne demek, ne iş yapar? MASAK raporu ne anlama geliyor?

MASAK nedir? MASAK’ın açılımı ve görevi nedir, Masak ne demek, ne iş yapar? MASAK raporu ne anlama geliyor?

Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam dehşete düşüren o anları anlattı: Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım

Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam dehşete düşüren o anları anlattı: Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gitmek isteyen depremzede aileden fahiş fiyat alan taksici için istenen ceza belli oldu!

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gitmek isteyen depremzede aileden fahiş fiyat alan taksici için istenen ceza belli oldu!