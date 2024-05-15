Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Ankara Emniyeti’nde kritik sorular

1. HER ŞEY GİZLİ TANIĞIN KAÇMASIYLA BAŞLADI

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre oldu, ardından yurtdışına kaçtı. Dosyada “M7” kod adı verilen gizli tanık Sertçelik, yurtdışına kaçtıktan sonra soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu. Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti’de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin “Temiz Eller Operasyonu” adını verdikleri bu operasyon ile kendisi üzerinden darbe yapmaya çalıştığını da iddia etti.

2. BAKAN YERLİKAYA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla soruşturma başlatılarak, iddiaların araştırılması için Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs’ta Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ifadesine başvurdu.

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3. POLİS MÜDÜRLERİNE TÜM GECE SÜREN SORGU

Tüm gece süren ifade alma işlemlerinin ardından, 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, “Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı” gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

4. EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında açığa alınan Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Şubede görevli Komiser Ufuk Gültekin ve Murat Çelik’in şoförü Yılmaz Öztürk’ün evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el koyuldu.

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5. ‘HÜKÜMETE İSYAN’ SUÇLAMASI

Soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan “suç için anlaşma”, TCK 258. maddedeki “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, TCK 277. madde hükmündeki “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, TCK 283. madde hükmündeki “suçluyu kayırma” ve TCK 285. madde hükmündeki “gizliliğin ihlali” suçlarına yönelik yapıldığı öğrenildi. Soruşturmanın yapıldığı TCK’nın 316. maddesi, ‘suç işlemek için örgüt kurma ve diğer örgüt suçlarından farklı olarak devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar’dan herhangi birini işlemeyi kapsıyor.

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EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ’İ NASIL ETKİLEYECEK

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevden alınacağı öğrenildi. 1 Ağustos 2023’te yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olan Dinç, daha önce İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve son olarak da Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Engin Dinç’in Türkiye’nin gündemine oturan birçok olayda isminin geçmesi de dikkat çekiyor. Hrant Dink cinayetinde yargılanan Dinç, İstihbarat Daire Başkanlığı görevindeyken de Ankara Gar patlaması meydana gelmişti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü döneminde akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme gelen Dinç’in Konya Emniyet Müdürlüğü döneminde ise Kürt bir aileye yönelik saldırı olmuş, 3’ü kadın 7 kişi öldürülmüştü.