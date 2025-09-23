Aydınlılar dikkat! Soğukkuyu geçidi 1 hafta trafiğe kapatılacak

Haberin Devamı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler ilçesi Soğukkuyu hemzemin geçidinde yapılacak olan kaplama çalışması nedeniyle bölgenin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, geçit ve yaklaşım yolunda bakım gerçekleştirilecek. 24 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sürecek çalışmalar nedeniyle, Soğukkuyu hemzemin geçidi araç trafiğine tamamen kapatılacak.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini hatırlatarak "TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünce, Aydın İli Efeler İlçesi sınırları içerisinde bulunan demiryolu kilometresi 130+884 (Soğukkuyu geçidi) olan hemzemin geçitte ve yaklaşım yolunda kaplama çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışma sebebi ile 24 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında bahse konu Soğukkuyu hemzemin geçidi araç trafiğine tamamen kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı.