Aydın'daki vahşette kan donduran detaylar! 5 milyon liralık sigorta detayı şok etti: Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’den akılalmaz plan

Aydın Nazilli'de yaşanan aile vahşeti Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 18 Mart'ta çıkan yangında anne Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yürütülen soruşturmada ekipler kan donduran detaylara ulaştı.

Öyle ki şüpheler, olay günü işte olduğunu söyleyen itfaiye eri babaya yoğunlaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde yangının kaza değil, soğukkanlı bir cinayet olduğu anlaşıldı.

HEMŞİRE SEVGİLİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan teknik takibin sonucunda, olaydan günler sonra nişanlandığı belirlenen baba Turgay Gezgin ile sevgilisi Fatma T. gözaltına alındı. Cani itfaiye eri tutuklanırken, hemşire sevgilisi Fatma T., serbest bırakıldı.

DİKKAT ÇEKEN 5 MİLYONLUK HAYAT SİGORTASI DETAYI!

Kan donduran planlı cinayetle ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkmaya başladı. Yeni Asır'ın haberine göre Türkiye'yi sarsan olayda, katil itfaiye eri Turgay Gezgin'in 2024 Aralık ayında eşi Fatma Gezgin'e 5 milyonluk hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Hatta Fatma Gezgin'in annesi Fatma Erbekçi Gürbüz'ün iddiasına göre Turgay Gezgin olay sonrası sigorta şirketini üç kez arayarak ödeme almaya çalıştı.

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"CEZAEVİNE ÖMÜR BOYU YATSIN"

Acılı anne Gürbüz, " Kızımı ve torunlarımı para için katletti. Nafaka ödememek, sigorta parasını almak ve sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak istiyordu. Çocuğumu sigortalamış. Meğerse amacı hem nafaka ödememek hem de sigorta parasıyla yeni bir hayat kurmakmış. İnşallah cezaevinde bir ömür boyu yatsın" diyerek ağladı.

ALTINLARINI BOZDURUP BORÇ VERMİŞ!

Fatma Gezgin'in annesi Fatma Erbekçi Gürbüz, kızının öldürülmesinden kısa süre önce altınlarını bozdurarak borçlarını ödemesi için damadına verdiğini açıkladı. Gürbüz, "Olaydan çok kısa bir süre sonra damadım benden borç para istedi. Bende altınlarımı bozdurarak kendisine borç para verdim. Daha sonra öğrendim ki, acımız çok tazeyken nişanlanmış. Bende kendisine mesaj attım.

"DAHA EVLATLARININ KIRKI ÇIKMADI"

Attığım mesajda 'Hiç mi acımıyor canın? Daha evlatlarının kırkı çıkmadı. Çok canımı yaktın Turgay' yazdım. O da bana karşılık olarak, 'Hiç gülmediniz demi 40 günde. Benim çocuklarım yatıyor orada. Kimse nereye gideceğime karışamaz. İstediğim an istediğim mezara girerim giderim. Para geldiğinde paranızı yollarım. Madem böyle başka da muhatap olmayalım. Hayat hepinize devam ediyor' diye cevap yazdı. Bu cevap karşısında söyleyecek bir şey bulamadım" ifadelerini kullandı.