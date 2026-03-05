Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.03.2026 - 22:12

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 HSN 08 plakalı otomobil ile 09 APP 033 plakalı motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ve yolcu konumundaki şahıs yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

