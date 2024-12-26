GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da İngiliz turistler sahipsiz sokak hayvanları için denize girdi

Aydın'da İngiliz turistler sahipsiz sokak hayvanları için denize girdi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için soğuk havada denize girdi.

26.12.2024 - 15:39 | | AA
Aydın'da İngiliz turistler sahipsiz sokak hayvanları için denize girdi

Altınkum'daki kafede, İngiltere ve bazı ülkelerde Noel'in ertesi günü kutlanan "Hediyeleşme Günü" kapsamında kermes düzenleyen grup, sahipsiz hayvanlar için de bağış topladı.

Gruptaki bazı katılımcılar sahipsiz ve barınakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarına dikkati çekmek amacıyla hayvan kostümü giyerek denize girdi.

Aydında İngiliz turistler sahipsiz sokak hayvanları için denize girdi

Didim'de 20 yıldır yaşayan Lyn Dulledge (72), gazetecilere, deniz suyunun soğuk olduğunu ancak bir süre sonra alıştığını söyledi. Sahipsiz ve barınakta olan hayvanların görünebilirliğini artırmak istediklerini ifade eden Dulledge, "Her şeyi hayvanlar için yapıyoruz." dedi.

Aydında İngiliz turistler sahipsiz sokak hayvanları için denize girdi

Etkinliği organize eden Elizabeth Calilkin de etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sahipsiz hayvanlar için sadece denize girmiyoruz. Kafede kermes de yapıyoruz. Burada elde edilen geliri de sahipsiz hayvanlar için kullanacağız. Onlara sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Osmangazi'de sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor

Osmangazi'de sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor

Bandırma ve Erdek'te feribot seferleri iptal edildi

Bandırma ve Erdek'te feribot seferleri iptal edildi

İstanbul'a 14 kilometrelik yeni tünel! Sehayat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya inecek

İstanbul'a 14 kilometrelik yeni tünel! Sehayat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya inecek