Aydın'da harekete geçildi! Kuşadası'na 9 milyonluk dev yatırım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentin dört bir yanında sürdürülen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu’nun proje, yatırım ve çalışmalarıyla kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kuşadası ilçesinde programlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında bin 300’lük kanalizasyon kolektör hattı yenileme işi başlatıldı. Proje ile mevcut hat yenilenerek daha da dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilecek.

Toplam yatırım maliyeti 9 milyon Türk Lirası olan çalışmanın tamamlanması ile Kuşadası’nın altyapısı daha da güçlü hale gelecek. Kuşadası’nda olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin bugünü için olduğu gibi geleceğine de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aydınımız için çalışıyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde altyapı yatırımlarımızı planlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.