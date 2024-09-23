Aydın'da eşiyle barışan kadın, terk ettiği sevgilisi tarafından öldürüldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö., iddiaya göre bir süre önce Cihan K. ile kaçtı. Cihan K. ile birlikte yaşayan Ebru Ö., şiddet görünce tekrar eve dönüp eşi Serkan Ö. ile barıştı.

Aile, ardından başka bir eve taşındı. Ancak Cihan K., Ebru Ö.'nün yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti. Burada Cihan K. ile Ebru Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cihan K., Ebru Ö.'yü 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

Gürültüyü duyup gelen komşuları Ebru Ö.’yü kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ebru Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı

Polis, Cihan K.nin yakalanması için çalışma başlattı.