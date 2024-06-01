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Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın bir çiftliğe yaptığı operasyonda 1 ton kesilmiş yaban domuzu eti ele geçirildi.

01.06.2024 - 15:55 | | Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte domuz kesildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu çiftliğe dün akşam saatlerine operasyon düzenlendi. Çiftlikte yapılan aramalarda 1 ton kesilmiş ve poşetlere konulmuş domuz eti ele geçirildi. Ele geçirilen domuz etleri İncirliova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Çiftlikte bulunan 1 kişi ise gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

 

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