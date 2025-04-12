Aydın'da büyük başarı! 20 yıllık çalışma, 7 dakikada hepsini yok etti

Aydın Ticaret Borası Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.’ye ait akredite laboratuvar olan Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı’nda yapılan testlerde, bu formülasyonun 100 ml steril suya aşılanmış 10 milyar 600 milyon patojen bakteriyi yalnızca 7 dakikada % 99,99 oranında yok ettiği tespit edildi.

Aydın’da yaklaşık 20 yıldır devam çalışmanın semeresini aldıklarını belirten firma kurucusu Hakan Başlık "Çalışmada, dünya genelinde sağlık sistemlerinde tehdit oluşturan ve gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açan; E.coli ATCC 35218, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Listeria monocytogenes ATCC 19115, Bacillus cereus ATCC 10876, Clostridium perfringens ATCC 13124, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 adlı bakteriler test edildi. Başlangıçta 1,06x10 kob/ml düzeyinde (yaklaşık 10,6 milyar) bakteri bulunan ortamda, HBX-HGM71 uygulaması sonrasında sadece 5 kob/ml kaldı. Bu çarpıcı sonuç, 35 C’de 48 saat süren inkübasyon sonrası kaydedildi" diyerek çıkan sonucun hem umut hem de mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bu testlerin, Gıda Mühendisi Fatma Koldaş Dumancı ve Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe Nur Ediz tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Analiz sonuçlarının, bilimsel geçerliliğe sahip resmi raporlarla belgelendiğini kaydeden Başlık, hazırladıkları formülasyonda başta Aydın ili olmak üzere Ege’nin endemik bitkileri olmak üzere gizemli göçleri ile sıraları çözülemeyen yılan balıklarından da faydalandıklarını söyledi.

Çalışmanın sağlık sektörü başta olmak üzere, gıda güvenliği, tarım ve hayvancılık alanı ile dezenfeksiyon teknolojileri gibi birçok alanda etkili bir çözüm alternatifi sunacağını kaydeden firma kurucusu Hakan Başlık, "Laboratuvar çalışanlarının HBX-HGM71 test raporunu ellerinde tutarak verdiği görüntü, yalnızca bir formülün değil, aynı zamanda yerli ve yenilikçi bilim anlayışının da somut bir göstergesidir. HBX-HGM71’in bu başarısı, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki potansiyelini ve gelecek vizyonunu da gözler önüne seriyor. HBX-HGM71 formülasyonu, tabiatın biyokimyasal potansiyelini ileri teknolojiyle buluşturan bir çalışmanın sonucudur" dedi.