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GündemAydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı!
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Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı!

22.04.2025 - 14:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-

Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.’ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alınan bakıcı Hatice Kaplan (62), tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki Melisa Park Sitesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları R.H.K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı.

Aydında 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan’ın R.H.K.’yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.

Aydında 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

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