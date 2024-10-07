Aydın Karacasu'da okul servisleri denetlendi

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrenci taşımacılığının güvenli ve huzurlu bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğrenci güvenliğini artırmak için önem taşıyan denetimlerde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını, yönetmelikler çerçevesinde titizlikle kontrol etti. Denetimlerde, araçların teknik yeterlilikleri, sürücü belgeleri ve servis izinleri gibi kriterler gözden geçirildi. Ayrıca, ekipler, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Emniyet kemerinin önemi ve genel trafik kuralları konularında bilgi veren jandarma personelleri, öğrencilere ve sürücülere güvenli yolculuk için dikkat etmeleri gereken hususları aktardı.

Jandarma ekipleri, okul servis araçlarının güvenli bir şekilde hizmet vermesi için bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.