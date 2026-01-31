Aydın için çok kuvvetli yağış uyarısı geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.01.2026 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel ve su baskını başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Aydın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı ilçelerinde ise yağışların aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ile şiddetli (50-100 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar etkili olması beklenirken, bu süreçte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşumu, heyelan ve toprak kayması risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, başta Kuşadası, Didim, Söke, Efeler, Nazilli, Germencik, İncirliova, Köşk, Bozdoğan ve Karacasu olmak üzere il genelinde vatandaşların ve sürücülerin tedbirli davranmaları çağrısında bulundu.

