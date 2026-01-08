Aydın Efeler’de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında İmam Hatip Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ali Ç. (45) idaresindeki 09 ANB 838 plakalı motosiklet, Yenidörtyol Kavşağı istikametine giderken yaya geçidinden geçmekte olan Yavuz Çetin’e çarptı. Çetin metrelerce savrulurken, motosiklet ise devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ali Ç., Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Yavuz Çetin ise Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.