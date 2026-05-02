Aydın Devlet Hastanesi Şehir Hastanesi’ne taşınıyor: İşte ilk hasta kabul tarihi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Aydın’da sağlık hizmetlerinin daha modern ve entegre bir yapıya kavuşmasını sağlayacak taşınma sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aydın Devlet Hastanesi’nin Aydın Şehir Hastanesi yerleşkesine taşınma sürecine ilişkin son değerlendirmeler yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve başkan yardımcılarının yanı sıra Aydın Şehir Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi yöneticilerinin katıldığı toplantıda; taşınma sürecinin planlı, güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda özellikle; acil sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi, hasta sevk süreçlerinin etkin yönetimi ve yoğun bakım ünitelerinin taşınma planı öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için bilgilendirme ve yönlendirme süreçlerinin titizlikle yürütülmesi kararlaştırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda taşınma takvimi de netlik kazandı.

Buna göre, Aydın Devlet Hastanesi Erişkin Acil Servisi "9 Mayıs 2026 Cumartesi günü" Aydın Şehir Hastanesi yerleşkesine taşınarak hasta kabulüne başlayacak. Hastanenin diğer tüm birimleri ise "11 Mayıs 2026 Pazartesi günü" itibarıyla yeni yerinde hizmet sunacak. İl Sağlık Müdürümüz; Sağlık hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliği artırması hedeflenen taşınma sürecinin, planlanan takvim doğrultusunda sorunsuz şekilde tamamlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti" denildi.