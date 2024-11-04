Aydın Buharkent'te market ve kahveler denetlendi

Buharkent Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Erol'un talimatıyla sahaya inen zabıtalar, haksız rekabetin önüne geçmek hedefiyle ilçe genelindeki market ve kahvehaneleri denetledi. Yapılan kontrollerde ekipler, hijyen kurallarına uymayan, raf etiketi bulunmayan, fahiş fiyat uygulayan ve son kullanım tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere cezai işlem uyguladı.

Konu ile ilgili Buharkent Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Belediye Başkanımız Mehmet Erol’un talimatları ile ilçe merkezimizde bulunan market ve kahvehanelerde zabıta ekiplerimiz denetim gerçekleştirdi. Hijyen kurallarına uymayan, raf etiketi bulunmayan, fahiş fiyat uygulayan ve son kullanım tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere ceza işlem uygulanmış olup, halkımıza kaliteli hizmet sunan esnaflarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlçemizin düzenini muhafaza eden, vatandaşlarımızın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, zabıta ekiplerimiz 7/24 alanında aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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